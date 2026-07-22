В Ливнах и Ливенском районе оценили подготовку к зиме

Запланированные работы ведутся по графику.

Глава города Ливны Сергей Трубицин провел выездное совещание, оценив подготовку многоквартирных домов к грядущему отопительному сезону. Вместе с начальником управления ЖКХ Олегом Ретинским и представителями УК «Жилсервис» и «Гидромашжилсервис» градоначальник осмотрел дома на улицах Ленина, Фрунзе и Победы. Как сообщили в администрации Ливен, по итогам рейда на улице Ленина, 12 было установлено, что в этом доме уже заменили участки труб на сетях теплоснабжения.

На улице Фрунзе, 159 обновили стояки и батареи в двух квартирах, а на улице Победы, 3 частично заменили сеть отопления и запорную арматуру. Существенных замечаний к управляющим компаниям не возникло. Осмотрели чиновники и двор на улице Победы, 3, который привели в порядок в прошлом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Теперь порядок в нем поддерживают сами жители и домовой комитет, они разбили клумбы и создали зеленые зоны.

Тем временем администрация Ливенского района утвердила программу оценки готовности к зиме. Соответствующее постановление подписал глава района Анатолий Шолохов. В комиссию вошли первый замглавы Олег Семенихин, профильные руководители управлений образования, культуры, а также представители компаний «Орелэнерго» и «Газпром газораспределение» и Ростехнадзора.

Согласно постановлению главы района, проверки объектов теплоснабжения и потребителей пройдут по графику. Так, для управляющих компаний они запланированы на период с 3 августа по 5 сентября, для школ и детсадов – с 17 августа по 1 сентября, для учреждений здравоохранения – с 24 августа по 4 сентября. Всего в перечень включены десятки объектов, включая котельные в Росстанях, Коротыше и Сахзаводском, многоквартирные дома, школы и амбулатории.

Уровень готовности объектов к зиме будут оценивать по специальному индексу: если показатель окажется ниже 0,8. комиссия признает, что объект «не готов»; от 0,8 до 0,9 – «готов с условиями»; выше 0,9 – «готов». Паспорта готовности теплоснабжающим организациям должны выдать не позднее 1 ноября, остальным – до 15 сентября. Согласно официальным данным администрации Ливенского района, в 2025 году отопительный сезон прошел без крупных аварий.

ИА “Орелград”