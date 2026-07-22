В орловском кафе «Дом» подавали блюда из сомнительного мяса

22.7.2026 | 17:01 Закон и порядок, Новости

Его происхождение осталось неизвестным.

Фото: 57.fsvps.gov.ru

Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Заведение находится в посёлке Красная Заря на улице Привокзальной, 5. Как пояснили в ведомстве, проверка проводилась по жалобе, поступившей от частного лица.

Сотрудники Россельхознадзора прибыли на место и установили, что в кафе подают блюда из говядины и свинины, мяса птиц, а также из рыбы. Однако в системе «Меркурий» в соответствующем разделе отсутствовали документы на такое сырье за период примерно в месяц – с 6 мая по 8 июля.

Заведение принадлежит ИП Данилову В.Ю. В итоге ему направили официальное предостережение о недопустимости нарушения соответствующих требований.

ИА «Орелград»


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