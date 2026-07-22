На Орловщине «Итон-3» не обеспечил сотрудников спецодеждой

22.7.2026 | 11:10 Закон и порядок, Новости

Наказанием стал штраф.

Фото: ИА «Орелград»

Прокуратура выявила нарушение в сфере охраны труда. Известно, что оно зафиксировано в Глазуновском районе.

ООО «Итон-3», которое создало здесь филиал, не обеспечило работников средством индивидуальной защиты – специальной одеждой. В открытых источниках сообщается, что данная компания занимается производством оборудования (холодильного, торгового и рекламного).

Прокурор возбудил административное дело в отношении должностного лица. В итоге наказанием стал штраф. Точная сумма взыскания не сообщается.

Также в прокуратуре Орловской области указали, что на данный момент выявленные нарушения устранены.

ИА «Орелград»


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