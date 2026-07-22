В орловской полиции заявили о снижении преступности

22.7.2026 | 11:26 Закон и порядок, Криминал, Новости, Общество

В областном УМВД подвели итоги работы за первую половину текущего года.

Фото: Управление МВД по Орловской области

Как сообщает пресс-служба управления, за это время на учёт поставили 2875 новых преступлений — на 21,9% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. При этом число тяжких и особо тяжких криминальных деяний сократилось на 27,2%, совершённых в общественных местах — на 20%.

Кроме того, в полиции указали, что за данный период выявлено 1155 нарушений режима пребывания в России, допущенных иностранцами (а также лицами без гражданства). По материалам сотрудников ведомства возбуждено 237 соответствующих уголовных дел.

Велась и воспитательная работа с проблемными детьми и семьями, где ненадлежащим образом выполняются родительские обязанности. На данный момент профилактика проводится в отношении 314 подростков и 571 семьи.

ИА «Орелград»


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