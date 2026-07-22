На выборы в Госдуму от Орловщины идёт ещё один претендент

На данный момент он сдал документы в избирком.
Об этом проинформировали в Областной избирательной комиссии.
Это Михаил Грачёв — представитель партии «Зелёных», глава регионального отделения этой политической организации. Он стал уже восьмым кандидатом в кандидаты в Госдуму от Орловской области.
Срок подачи документов истекает сегодня, 22 июля. Далее избиркому предстоит официально зарегистрировать всех претендентов.
Ранее соответствующие документы в комиссию представили
- Александр Бирюков («Единая Россия»),
- Иван Дынкович (КПРФ),
- Руслан Перелыгин («Справедливая Россия»),
- Николай Павелко («Родина»),
- Сергей Почтарёв («Новые люди»),
- Иван Устинов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»)
- и Владислав Числов (ЛДПР).
ИА «Орелград»