На выборы в Госдуму от Орловщины идёт ещё один претендент

На данный момент он сдал документы в избирком.

Об этом проинформировали в Областной избирательной комиссии.

Это Михаил Грачёв — представитель партии «Зелёных», глава регионального отделения этой политической организации. Он стал уже восьмым кандидатом в кандидаты в Госдуму от Орловской области.

Срок подачи документов истекает сегодня, 22 июля. Далее избиркому предстоит официально зарегистрировать всех претендентов.

Ранее соответствующие документы в комиссию представили

Александр Бирюков («Единая Россия»),

Иван Дынкович (КПРФ),

Руслан Перелыгин («Справедливая Россия»),

Николай Павелко («Родина»),

Сергей Почтарёв («Новые люди»),

Иван Устинов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»)

и Владислав Числов (ЛДПР).

ИА «Орелград»