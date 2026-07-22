На выборы в Госдуму от Орловщины идёт ещё один претендент

22.7.2026 | 10:50 Важное, Новости, Политика

На данный момент он сдал документы в избирком.

Фото: vk.ru/izbirkomoryol

Об этом проинформировали в Областной избирательной комиссии.

Это Михаил Грачёв — представитель партии «Зелёных», глава регионального отделения этой политической организации. Он стал уже восьмым кандидатом в кандидаты в Госдуму от Орловской области.

Срок подачи документов истекает сегодня, 22 июля. Далее избиркому предстоит официально зарегистрировать всех претендентов.

Ранее соответствующие документы в комиссию представили

  • Александр Бирюков («Единая Россия»),
  • Иван Дынкович (КПРФ),
  • Руслан Перелыгин («Справедливая Россия»),
  • Николай Павелко («Родина»),
  • Сергей Почтарёв («Новые люди»),
  • Иван Устинов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»)
  • и Владислав Числов (ЛДПР).

ИА «Орелград»


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