В Администрации Орла произошло новое назначение

Назначен новый глава комитета по организации транспортного обслуживания населения и связи.

Теперь его будет возглавлять Сергей Дутов.

Ранее в этом комитете он служил менеджером, а также исполняющим обязанности председателя.

Дутов родился в Орле в 1993 году. Окончил школу №12 и ОГУ имени Тургенева. Получил высшее образование как бакалавр (по направлению «Государственное и муниципальное управление») и как магистр (по специальности «Юриспруденция»).

Затем работал в коммерческой сфере. С 2023 года – на муниципальной службе в Администрации Орла. Вначале трудился в управлении муниципального имущества и землепользования, после перешёл в комитет.

ИА «Орелград»