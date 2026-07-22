Орловца будут судить в связи с гибелью двухлетнего сына

22.7.2026 | 16:53 Новости, Происшествия

Следствие считает, что малолетний ребёнок погиб из-за фатальной неосторожности отца.

Фото: vk.ru/sledcom57

Как рассказали в орловском управлении СКР, обвиняемый — житель Троснянского района. В данный момент его дело передано в суд. Мужчине вменяют «причинение смерти по неосторожности» (109 УК, часть 1).

Трагедия произошла в этом году в июне в Тросне, рядом с домом данного гражданина. Орловец убирался в салоне автомобиля. В какой-то момент он, оставив в салоне свой мобильный телефон, ушёл в дом, оставив двери машины открытыми.

Мальчик, находившийся без необходимого присмотра, залез внутрь автомобиля. Так как в мобильнике была повреждена батарея, телефон начал работать в аварийном режиме. Произошло возгорание.

Ребёнок получил телесные повреждения в виде термических ожогов. Они стали причиной его смерти.

ИА «Орелград»


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