В Орле заключили контракт на ремонт Юбилейного моста

Он соединяет Богоявленскую площадь с Детским парком.

Заказчиком выступает «Спецавтобаза». Исполнителем – столичная компания «Альянс НГМ».

Контракт заключён «с единственным поставщиком», то есть фактически без проведения конкурса. Закон позволяет делать это в определённых случаях.

Ремонт обойдётся бюджету в 46 миллионов 297 тысячи 500 рублей и 8 копеек.

Официально речь идёт о капремонте «улично-дорожной сети для обеспечения пешеходной и транспортной доступности с улицы Левый Берег реки Орлик на улицу Правый Берег реки Орлик по мосту «Юбилейный»». Сдать работу нужно к 30 апреля будущего года.

ИА «Орелград»