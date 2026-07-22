В Орле заключили контракт на ремонт Юбилейного моста

22.7.2026 | 16:46 ЖКХ, Новости

Он соединяет Богоявленскую площадь с Детским парком.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Заказчиком выступает «Спецавтобаза». Исполнителем – столичная компания «Альянс НГМ».

Контракт заключён «с единственным поставщиком», то есть фактически без проведения конкурса. Закон позволяет делать это в определённых случаях.

Ремонт обойдётся бюджету в 46 миллионов 297 тысячи 500 рублей и 8 копеек.

Официально речь идёт о капремонте «улично-дорожной сети для обеспечения пешеходной и транспортной доступности с улицы Левый Берег реки Орлик на улицу Правый Берег реки Орлик по мосту «Юбилейный»». Сдать работу нужно к 30 апреля будущего года.

ИА «Орелград»


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