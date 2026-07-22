Орловца осудили за порох времён ВОВ

22.7.2026 | 14:10 Криминал, Новости

Дело рассматривалось в Кромском районном суде.

Фото: vestiorel.ru (иллюстративное)

Обвинения в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ предъявили местному жителю. Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Мужчина нашёл фрагмент снаряда времен Великой Отечественной войны и извлёк из боеприпаса порох. Уточняется, что взрывчатое вещество являлось ещё пригодным к использованию. Впоследствии орловец хранил порох у себя дома.

В итоге мужчину приговорили к трём с половиной годам принудительных работ. 10% его заработка будет удерживаться в доход государства. Также орловца оштрафовали на 50 тысяч рублей.

«Взрывчатое вещество изъято из незаконного оборота», – указали в ведомстве.

ИА «Орелград»


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