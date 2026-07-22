Орловцам «приказали» жить до 78 лет

В Орловской области утвердили программу «Активное долголетие».

Правительство утвердило региональную программу «Активное долголетие в Орловской области» на 2026-2030 годы. Документ был разработан в целях реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Семья». Целью программы заявлено увеличение периода активного долголетия и продолжительности жизни граждан старшего поколения. Ответственным исполнителем назначен департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области. К реализации также привлечены департаменты здравоохранения, культуры, образования, физкультуры и спорта, молодежной политики и другие ведомства.

К 2030 году программой предусмотрено увеличить долю орловцев старшего поколения, вовлеченных в мероприятия активного долголетия, с 29 до 33,2 процента. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении должна вырасти с 72,27 до 78 лет. По данным на 1 января 2025 года, численность населения Орловской области составила 686 181 человек, из них 190 146 человек – старше трудоспособного возраста, в том числе 85 295 – старше 70 лет. Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, планируется на уровне 15,6 процента.

Численность «серебряных» волонтеров, при успешной реализации программы, возрастет с 688 до 788 человек, а количество культурно-досуговых мероприятий для пожилых возрастет до 1500 в год. В план мероприятий включено проведение информационных кампаний по преодолению стереотипов в отношении пожилых, развитие наставничества среди «серебряных» волонтеров и поддержка добровольческих инициатив.

В сфере здравоохранения предусмотрено совершенствование гериатрической помощи, диспансерное наблюдение не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста, доставка сельских жителей старше 65 лет в медучреждения, проведение школ для пациентов с хроническими заболеваниями. В сфере культуры и спорта планируется увеличение доли граждан в возрасте от 55 до 79 лет, систематически занимающихся физкультурой, до 36 процентов.

Планируется проведение регионального этапа Спартакиады пенсионеров России и творческих конкурсов. Программа также предусматривает обучение и трудоустройство орловцев в возрасте 50 лет и старше, повышение финансовой и правовой грамотности, создание доступной среды и развитие транспортной инфраструктуры на селе. Исполнители программы обязаны ежегодно отчитываться о результатах до 1 февраля года, следующего за отчетным. Контроль за исполнением возложен на заместителя губернатора по социальной политике.

ИА “Орелград”