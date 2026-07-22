Воздух на Орловщине признали чистым

За год не зафиксировано ни одного превышения ПДК по основным загрязнителям.

Качество атмосферного воздуха в Орле и других населенных пунктах Орловской области остается стабильным. Высоких и экстремально высоких уровней загрязнения в 2025 году не зафиксировано. Об этом говорится в ежегодном докладе об экологической ситуации в регионе за 2025 год, который подготовил региональный департамент надзорной и контрольной деятельности.

Согласно документу, наблюдения за состоянием воздуха вела комплексная лаборатория по мониторингу окружающей среды Орловского ЦГМС на четырех стационарных постах в Орле. По сравнению с 2024 годом в областном центре снизились среднегодовые концентрации пыли (с 0,169 до 0,160 мг/м³) и оксида углерода (с 1,4 до 1,2 мг/м³). Концентрация оксида азота, напротив, незначительно выросла с 0,017 до 0,018 мг/м³. По остальным примесям изменений не зафиксировано.

Единственное зафиксированное превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) в 2025 году отмечено по фенолу. На одном из постов концентрация достигла 0,016 мг/м³, что в 1,6 раза выше нормы. В течение года таких случаев было всего восемь, и все они носили разовый характер. По остальным веществам, пыли, диоксиду серы, оксиду углерода, диоксиду и оксиду азота, превышений ПДК не было зафиксировано вовсе. Категория качества атмосферного воздуха в Орле за 2025 год характеризуется как «повышенный уровень загрязнения», что соответствует многолетним показателям.

В целом по Орловской области картина схожая. Сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора проводили мониторинг в девяти точках, включая Орел, Ливны, Мценск, Тросну, Покровское и Сосковский район. За год они исследовали 7371 пробу воздуха, из них лишь 26, или 0,3 процента, продемонстрировали превышение гигиенических нормативов. В целом удельный вес проб с превышением ПДК в Орловской области по итогам прошедшего года оказался ниже, чем в среднем по России.

ИА “Орелград”