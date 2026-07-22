В Орле открылась выставка к 185-летию со дня смерти Лермонтова

Памятная дата приходится на 27 июля.

В зале периодики Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки им. И.А. Бунина начала работать выставка «К нам Лермонтов сходит, презрев времена». Она приурочена к 185-летию со дня смерти Михаила Лермонтова. Памятная дата, связанная с настоящей трагедией для всей русской литературы, приходится на 27 июля. Как сообщили в «Бунинке», экспозиция будет доступна по 5 августа 2026 года.

Она знакомит посетителей с жизненным и творческим путем знаменитого русского поэта. На выставке представлены материалы из журналов «Родина», «Наука и религия», «Свой», «Библиотековедение» и других. Также для учителей подготовлены издания «Вопросы литературы», «Русский язык в школе», «Литература в школе» с методическими рекомендациями по работе с наследием классика.

Напомним, что Лермонтов – великий русский поэт, признание к которому пришло еще при жизни. Его творчество, сочетавшее в себе острые социальные темы с философскими мотивами и личными переживаниями, оказало огромное влияние на поэтов и писателей XIX–XX веков. С него в русской культуре берет начало традиция превращения жизни в книгу, подлинное осуществление романтического принципа: «Живи, как пишешь, и пиши, как живешь!». Вспомнили в «Бунинке» и о другом великом творце.

Так, 25 июля в 15:00 в библиотеке состоится концерт «Мне есть что спеть, представ перед Всевышним…», посвященный дню памяти Владимира Высоцкого. В этот день исполняется 46 лет со дня смерти прославленного поэта, актера и барда. Орловский клуб любителей его творчества «Вертикаль» подарит гостям встречу с многогранным Высоцким. В программе: лирика, суровые баллады о войне, знаменитые композиции из кинофильмов.

Прозвучат на концерте и песни-посвящения самому Высоцкому. Для посетителей также будет работать экспозиция из фонда отдела искусств «Голос, не умолкнувший во времени». Гости увидят культовые сборники «Нерв», «Спасите наши души!», «Я не верю судьбе», «Я не люблю…», книгу Ирэн Высоцкой «Мой брат Владимир Высоцкий: у истоков таланта», а также записи легендарных концертов и нотные сборники.

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”