Реабилитированным орловцам компенсируют проезд

В Орловской области уточнили порядок оказания мер социальной поддержки.

Правительство Орловской области внесло изменения в порядок предоставления реабилитированным лицам меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату проезда, туда и обратно, по территории Российской Федерации один раз в год. Сам порядок был разработан еще в 2017 году в соответствии с частью 2 статьи 2 Закона от 19 ноября 2004 года № 441-ОЗ «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Орловской области».

В обновленной редакции документа сказано: если реабилитированное лицо едет не по прямому маршруту, при наличии прямого транспортного сообщения компенсация выплачивается исходя из фактических расходов, но не более стоимости проезда по прямому маршруту. Для этого потребуется справка от транспортной организации. Если прямого сообщения между пунктами нет, компенсация также рассчитывается исходя из фактических затрат, но не более стоимости проезда по кратчайшему маршруту с наименьшим количеством пересадок. И тут тоже потребуется справка, подтверждающая отсутствие прямого сообщения.

Прописан алгоритм и для случаев, когда поездка начинается не от места жительства, а из другого пункта. В такой ситуации компенсация в направлении «туда» рассчитывается от места жительства до пункта назначения, а в направлении «обратно» – от пункта назначения или последней станции до места жительства. Ограничения по стоимости остаются теми же: не выше стоимости прямого маршрута или кратчайшего пути с пересадками. Ранее действовавший пункт о порядке расчета компенсации признан утратившим силу.

В первоначальной редакции постановления говорилось, что размер компенсации определяется исходя из расходов, произведенных реабилитированным лицом. Он составляет 100 процентов стоимости проезда в пределах Российской Федерации железнодорожным транспортом в поездах всех категорий, в том числе фирменных поездах; 50 процентов стоимости проезда в пределах Российской Федерации водным, воздушным (в салонах экономического класса) и междугородным автомобильным транспортом общего пользования (за исключением такси) при отсутствии железнодорожного сообщения.

В случае если реабилитированное лицо при наличии железнодорожного сообщения воспользовалось другим видом транспорта (водным, воздушным, междугородным автомобильным транспортом), компенсация составляет 100 процентов стоимости проезда железнодорожным транспортом, указанной в справке транспортной организации о стоимости проезда, но не более фактически произведенных расходов.

В размер компенсации не включаются расходы на оплату установленных транспортными организациями сборов за услуги, оказываемые населению при оформлении, переоформлении и возврате проездных документов, а также сборов и платежей за другие дополнительные услуги, в том числе направленные на повышение комфортности проезда.

ИА “Орелград”