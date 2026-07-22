За полгода в Орловской области в ДТП погибли 40 человек

Областная ГИБДД на фоне статистики усилила профилактику.

Управление МВД России по Орловской области обнародовало данные о статистике дорожно-транспортных происшествий за первое полугодие 2026 года. Из отчета следует, что за шесть месяцев на автодорогах региона зарегистрировано 229 ДТП с пострадавшими. В результате аварий погибли 40 человек, еще 290 получили ранения различной степени тяжести. На трассах федерального значения произошло 58 ДТП, на остальных автодорогах вне городов и населенных пунктов – 83 аварии.

Одной из главных причин остается человеческий фактор. Например, в первой половине текущего года по вине нетрезвых водителей было совершено 38 ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции пресекли 608 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За повторное вождение в нетрезвом виде возбуждено 47 уголовных дел. Но стоит отметить, что и неудовлетворительные дорожные условия способствовали совершению 97 ДТП, в результате которых 126 человек получили ранения и 17 погибли.

Всего сотрудниками полиции, включая комплексы автоматической видеофиксации, в первой половине года было выявлено 344 420 административных нарушений в области безопасности дорожного движения. Вынесено 338,3 тысячи постановлений на общую сумму 411,8 миллиона рублей, при этом взыскано штрафов на общую сумму 293,9 миллиона рублей. Параллельно с фиксацией нарушений Госавтоинспекция проводит большую профилактическую работу. Например, как сообщила пресс-служба УМВД России по Орловской области, на регулярной основе инспекторы посещают городские автошколы, чтобы с самого первого этапа обучения формировать у будущих водителей культуру безопасного поведения на дороге.

В ходе встреч с кандидатами в водители разбирают типичные ошибки, объясняют требования ПДД, акцентируют внимание на соблюдении скоростного режима, правилах проезда перекрестков и недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения. На конкретных примерах из практики полицейские показывают, как избежать трагедий. Будущим водителям также напоминают об административной и уголовной ответственности за нарушения, о важности использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств, о недопустимости отвлечения на мобильный телефон во время движения.

ИА “Орелград”