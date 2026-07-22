Здание пединститута в Орле взяли на особую охрану

Областные власти утвердили границы территории и строгий регламент.

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области утвердило границы территории и требования к деятельности на ней в отношении исторического здания пединститута, расположенного в городе Орле на улице Комсомольской, 95. Соответствующий приказ подписал начальник ведомства Игорь Алтухов, и документ уже вступил в силу.

Здание пединститута было построено в 1957 году. Оно имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

Согласно приказу областного управления, его нынешняя территория ограничена восемью поворотными точками. А общая площадь охранной зоны теперь зафиксирована в координатах системы МСК-57. Новый градостроительный регламент, утвержденный приказом, жестко ограничивает любые изменения на территории памятника.

Так, разрешается проводить ремонт, реставрацию и приспособление здания для современного использования, но строго по согласованным проектам и без изменения предмета охраны. Допускается прокладка инженерных сетей при условии, что они не создают угрозы объекту, а также благоустройство территории, включая устройство отмосток, плиточного покрытия и наружного освещения. Земляные работы разрешены, но только при реконструкции коммуникаций, обеспечивающих эксплуатацию памятника.

Запретов в регламенте больше, чем разрешений. Например, под категорическим табу оказался снос здания, возведение пристроек и любые изменения, искажающие исторический облик. Полностью исключено строительство новых капитальных объектов. Парковка автотранспорта на территории не допускается, исключение сделано лишь для машин специального назначения. Отдельным пунктом прописано, что прокладка инженерных коммуникаций надземным или наземным способом, а также размещение их на фасадах запрещены.

Даже размещение стендов и наглядной агитации возможно только в исключительных случаях и по согласованию с госорганом охраны наследия. Копии приказа уже направлены в региональное Управление Росреестра, областное управление градостроительства, архитектуры и землеустройства, администрацию города Орла. А в открытом доступе они уже опубликованы на портале Орловской области. В целом документ гласит, что работы в границах памятника и на прилегающей к нему территории требуют обязательного согласования с региональным управлением по государственной охране объектов культурного наследия.

ИА “Орелград”