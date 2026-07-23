Бойцу ЧВК «Вагнер» помогли официально стать ветераном

Омбудсмен Балашова помогла ему оформить удостоверение ветерана боевых действий.

Уполномоченный по правам человека в Орловской области Наталия Балашова оказала важную и ценную помощь местному жителю, угодившему в неприятную ситуацию. Как сообщается на сайте правозащитника, орловец проходит в качестве обвиняемого по уголовному делу. В настоящий момент он содержится под стражей и находится в СИЗО-1 УФСИН России по Орловской области.

В своем заявлении к правозащитнику орловец указал, что ранее он проходил службу в ЧВК «Вагнер», а затем заключил контракт с Министерством обороны РФ. Он многое прошел на СВО и многое повидал, но у него до сих пор нет официального статуса. Боец обратился к омбудсмену с просьбой помочь ему оформить и получить документы, подтверждающие его участие в специальной военной операции.

При содействии уполномоченного сначала был сформирован пакет документов для получения удостоверения ветерана боевых действий в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах». Затем этот пакет был направлен в Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества» и в Комиссию при Министерстве обороны РФ по рассмотрению обращений лиц, заключивших правоотношения с организациями, содействующими выполнению задач Вооруженных Сил. Сообщается, что благодаря вмешательству омбудсмена бойцу «Вагнера» уже оформили удостоверение ветерана боевых действий.

В аппарате правозащитника подчеркивают, что работа по поддержке участников СВО и их семей продолжается и ведется на регулярной основе. Например, несколько дней назад Наталия Балашова в рамках программы оказания бесплатной юридической помощи провела прием граждан, уделив особое внимание членам семей военнослужащих. Обратившиеся получили необходимые им консультации по вопросам получения мер социальной поддержки, жилищных прав и оказания медицинской помощи. Отдельные обращения взяты на контроль для дополнительной проработки.

А чуть ранее состоялась рабочая встреча Наталии Балашовой и руководителя Комитета семей воинов Отечества Орловской области Веры Ашурковой. Стороны обсудили вопросы поддержки семей военнослужащих, оказания им правовой и социальной помощи, а также пути взаимодействия при рассмотрении обращений граждан. По итогам встречи были намечены совместные мероприятия и выработан алгоритм оперативного реагирования на проблемные ситуации, с которыми сталкиваются семьи защитников Отечества.

ИА “Орелград”