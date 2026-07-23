Клычков предложил перенимать белорусский опыт штрафов за мусор и неухоженность

Орловский губернатор дал поручение по мотивам поездки в соседнее государство.

О санитарном содержании полос отвода дорог, городских и сельских территорий поговорили на совещании с главами муниципальных образований 23 июля.

Губернатор Орловской области поинтересовался: можем ли и мы на Орловщине в рамках нашего законодательства ввести такое же регулирование.

«Я просто не вижу ничего зазорного, когда все вместе будем отвечать за то, что нас окружает. В городе Орле решения приняты по благоустройству. Здесь вопрос — наводить порядок. Но нужно всем понимать, что мы тоже будем нести ответственность — и муниципальные объекты, и государственные. Но, не сделав этого шага, мы так и будем созерцать не очень красивые объекты. Коллеги, есть повод, о чем задуматься».