Клычков предложил перенимать белорусский опыт штрафов за мусор и неухоженность

Орловский губернатор дал поручение по мотивам поездки в соседнее государство.
О санитарном содержании полос отвода дорог, городских и сельских территорий поговорили на совещании с главами муниципальных образований 23 июля.
«В Белоруссии есть практика: у них возле каждого частного дома выделена территория, за которую отвечает конкретный гражданин, собственник данного дома. Два метра возле — будь добр, покоси, забор покрась, дом покрась. Не покрасил — вначале предписание, потом — штраф», — сказал Андрей Клычков.
Губернатор Орловской области поинтересовался: можем ли и мы на Орловщине в рамках нашего законодательства ввести такое же регулирование.
«Я просто не вижу ничего зазорного, когда все вместе будем отвечать за то, что нас окружает. В городе Орле решения приняты по благоустройству. Здесь вопрос — наводить порядок. Но нужно всем понимать, что мы тоже будем нести ответственность — и муниципальные объекты, и государственные. Но, не сделав этого шага, мы так и будем созерцать не очень красивые объекты. Коллеги, есть повод, о чем задуматься».
Клычков попросил предложений по линии департамента ЖКХ, у «имущественников», муниципалитетов.
ИА “Орелград”