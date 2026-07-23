Клычков приказал разобраться с безобразным состоянием федеральных трасс

Речь идёт о содержании участков, проходящих через Орловскую область.

Тема обсуждалась на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований.

«Надо что-то делать с «Управдор «Москва-Харьков»». Понятно, что расторгли контракт по содержанию. Но это не значит, что все дороги должны быть завалены мусором. Пускай находят возможность, прямые контракты заключают, отдельные», – заявил орловский губернатор.

В качестве позитивного примера Клычков привёл Белоруссию, где недавно побывал с рабочим визитом.

«Идеальная чистота… К чему угодно можно придираться, но к содержанию [дорог] нельзя придраться», – отметил он.

ИА «Орелград»