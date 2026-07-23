В ливенскую медицину вложат 391 миллион рублей

В Ливнах подвели итоги пятилетней работы по нацпроекту «Здравоохранение» и определились с планами.

Глава города Сергей Трубицин провел очередное еженедельное рабочее совещание. Как сообщается на сайте мэрии, с основным докладом выступил главный врач Ливенской центральной районной больницы Вадим Сезин. Он рассказал о реализации национального проекта «Здравоохранение» в Ливнах за период 2021-2025 годов. С его слов, за прошедшие пять лет была построена новая детская поликлиника на 150 посещений в смену, 11 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебная амбулатория.

Проведены капитальные ремонты стационара и взрослой поликлиники. Внедрены мобильные бригады, которые за прошлый год совершили 508 выездов и осмотрели и оказали необходимую помощь более чем 21 тысяче местных жителей. Также были открыты центр амбулаторной онкологической помощи и дневной стационар химиотерапии. Особо Вадим Сезин отметил тот факт, что в городе начали лечить от гепатита С, применяются новые кардиологические и малоинвазивные методики.

Внедрены электронные медицинские карты и дистанционные консультации. Что касается профилактических осмотров, то в 2025 году ими было охвачено почти 24,5 тысячи местных жителей, включая репродуктивную диспансеризацию. Особое внимание, конечно, уделяется поддержке участников специальной военной операции и их семей. А ливенские медики регулярно участвуют в акциях по сбору гуманитарной помощи и отправке ее в зону СВО.

Рассказал Вадим Сезин и о планах на будущее. Так, по его словам, на 2026-2030 годы запланирован капитальный ремонт шести объектов на общую сумму 391,4 миллиона рублей и закупка более 600 единиц оборудования. Основными задачами на обозримую перспективу главный врач ЦРБ назвал укрепление материальной базы, расширение профилактической работы и участие в муниципальных программах по укреплению здоровья населения.

Еще одной важной задачей традиционно является привлечение кадров. Сезин сообщил, что кадровый состав Ливенской ЦРБ на сегодняшний день насчитывает 1156 сотрудников, в том числе 170 врачей. За год на работу были приняты 12 специалистов. Больница участвует в реализации проекта «Земский доктор», для медиков предусмотрена льготная ипотека. Средняя зарплата ливенских врачей составляет 69,8 тысячи рублей, среднего медицинского персонала – 34,8 тысячи рублей.

ИА “Орелград”