Гражданин Нигерии не смог остаться в России, несмотря на любовь и образование 

Жизненные перипетии изучал Советский районный суд Орла.

УМВД России по Орловской области запретило гражданину Нигерии А. въезд в Россию сроком на 10 лет на основании того, что он нарушил миграционное законодательство — срок его пребывания в стране без законных оснований составил 497 дней.

Иностранец попытался оспорить это решение в суде. Он пояснил, что просрочил визу из-за утери паспорта, получал в России высшее образование, не совершал правонарушений, а также состоял в фактических брачных отношениях с россиянкой (позже брак был официально заключен в Нигерии). А. настаивал на том, что запрет на въезд нарушает его право на личную и семейную жизнь.

Однако суд отказал в удовлетворении иска. Судья указал, что иностранец не предпринимал своевременных мер для легализации своего статуса в РФ, а государство вправе применять такие санкции к нарушителям миграционного режима ради обеспечения общественной безопасности и правопорядка. Вмешательства в семейную жизнь суд в данном случае не усмотрел.

Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано, уточнили в пресс-службе суда.

ИА “Орелград”