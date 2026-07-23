Орловский областной суд признал кредитные договоры ничтожными из-за мошенничества

Сбербанк, как профессиональный участник финансового рынка, не проявил должной осмотрительности.

Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда встала на сторону граждан, ставших жертвами злоумышленников, и отменила решение районного суда, который ранее отказал истцам в защите их прав.

Как установлено материалами дела, в июле–августе 2025 года неизвестные лица, выдававшие себя за сотрудников брокерской биржи, убедили гражданку Б. обратиться к своим знакомым (истцам по делу) с просьбой помочь вывести денежные средства с ее брокерского счета. Доверившись инструкциям мошенников, истцы через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» оформили на свои имена два потребительских кредита на общую сумму 812 000 рублей (287 000 и 525 000 рублей), которые были незамедлительно переведены на неустановленные счета третьих лиц.

Суд первой инстанции ранее отказал в удовлетворении исковых требований, однако апелляционная инстанция не согласилась с таким решением. Орловский областной суд отменил предыдущее постановление и полностью удовлетворил иски граждан.

Ключевым аргументом стало то, что ПАО «Сбербанк России», как профессиональный участник финансового рынка, не проявил должной осмотрительности и добросовестности при заключении спорных договоров. Суд указал, что банк не предпринял надлежащих мер для проверки действительной воли заемщиков, не учел, что оформление крупных кредитов с немедленным переводом всей суммы третьим лицам не являлось для истцов типичной операцией, а сами клиенты ранее не совершали подобных транзакций.

В результате судебная коллегия признала заключенные договоры потребительского кредита недействительными (ничтожными) и применила последствия их недействительности, официально признав обязательства истцов перед банком отсутствующими, сообщает пресс-служба облсуда.

ИА “Орелград”