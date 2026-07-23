В Орле помогут «Движению первых»

Мэрия создала координационный совет по взаимодействию.

Мэр Орла Юрий Парахин издал постановление о создание Координационного совета при мэре города по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение первых». Из документа следует, что совет создан для обеспечения взаимодействия между органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями по вопросам содействия развитию «Движения первых», а также для разработки и реализации мероприятий по поддержке движения.

В число приоритетных задач включено: организация участия администрации города в деятельности местных и первичных отделений, содействие профессиональной ориентации детей и молодежи, вовлечение в работу детско-юношеских объединений, мониторинг перспективных инициатив и развитие института наставничества. Председателем Координационного совета Юрий Парахин назначил самого себя, а его заместителем в совете будет его же заместитель по мэрии Сергей Никулин, курирующий вопросы взаимодействия с институтами гражданского общества.

В состав совета вошли представители администрации города, регионального отделения «Движения первых», Орловского городского Совета народных депутатов, комиссий по делам несовершеннолетних, УМВД России по городу Орлу, муниципального координатора проекта «Навигаторы детства», а также представители «Российских студенческих отрядов» и движения «ЮНАРМИЯ».

Заседания Координационного совета будут проводиться по инициативе председателя по мере необходимости. Решения считаются принятыми, если за них проголосовало более половины присутствующих членов. Организационно-техническое обеспечение деятельности совета возложено на управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями администрации города Орла. Ранее действовавшее постановление о создании аналогичного совета от 2023 года признано утратившим силу.

ИА “Орелград”