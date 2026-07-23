Мэр заявил, что в Орле нашли подрядчика для сквера Танкистов

Работы должны стартовать после Дня города.

«По скверу Танкистов контракт новый заключён… Он двухлетний. До 5 августа ничего не планируем», – рассказал мэр Орла Юрий Парахин на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований.

В свою очередь, губернатор Андрей Клычков поручил градоначальнику подготовить сквер к торжественным мероприятиям в честь Дня города, так как они «в любом случае состоятся».

Отметим, что на портале Госзакупок пока не указано, что данный контракт заключён. Закупка находится на стадии «определение поставщика завершено». Название компании, которой достался контракт, не указано, однако ясно, что претендент был только один.

Цена вопроса соответствует начальной (максимальной) — 131 миллион 427 тысяч 239 рублей. В проекте контракта в качестве даты окончания работ указано 1 октября 2027 года.

ИА «Орелград»