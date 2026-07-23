Орловчанка пыталась подкупить пристава

23.7.2026 | 16:17 Закон и порядок, Новости

В итоге женщина оказалась под судом.

Фото: ИА «Орелград»

Уголовное дело о покушении на дачу взятки рассматривал Заводской районный суд Орла. Обвинения по соответствующей статье (291.2, часть 1, и 30, часть 3, УК) предъявили местной жительнице.

Ранее служба судебных приставов возбудила в отношении орловчанки исполнительное производство. Оно касалось взыскания задолженности по коммунальным платежам. Приставы арестовали её средства, которые находились в банках.

В связи с этим женщина попыталась передать сотруднику службы взятку. Однако пристав отказался от незаконного вознаграждения.

В итоге суд оштрафовал жительницу Орла на 10 тысяч. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

ИА «Орелград»


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