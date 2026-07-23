Жителей Покровского поили нелегальной водой

Суд обязал покровский «Водоканал» получить лицензию на добычу подземной воды.

Покровский районный суд Орловской области рассмотрел иск прокурора района к муниципальному унитарному предприятию «Водоканал». Истец просил суд обязать ответчика оформить в надлежащем порядке лицензию на право пользования недрами. Основанием для обращения в суд послужила проверка, выявившая, что предприятие добывает подземные воды без соответствующего разрешения.

МУП Покровского района «Водоканал» является гарантирующей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения на территории района. За предприятием на праве хозяйственного ведения закреплена скважина № 3, расположенная на улице Ленина в поселке Покровское. Как указал в иске прокурор, она используется для обеспечения холодным водоснабжением жителей улиц Советская и Дубровинского. Однако лицензии на право пользования недрами у предприятия нет, что и вскрылось в ходе прокурорской проверки.

Отсутствие государственного разрешения нарушает интересы Российской Федерации как собственника недр в части рационального использования месторождения, его охраны от вредных факторов и недопустимости самовольной разработки, считают в надзорном ведомстве. Кроме того, деятельность без лицензии нарушает права неопределенного круга лиц на предоставление качественных услуг в сфере водоснабжения. Предприятие могло устранить выявленные нарушения и без суда, но, как отметил прокурор, «меры по устранению нарушений до настоящего времени приняты не были».

Как сообщили в пресс-службе Покровского районного суда, требования прокурора были признаны обоснованными. Суд обязал МУП Покровского района «Водоканал» в течение полутора лет со дня вступления решения в законную силу получить государственную лицензию на право пользования недрами для добычи подземных вод. Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

ИА “Орелград”