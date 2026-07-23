Мэрия Орла утвердила программу празднования Дня города

Орел готовится отметить 83-ю годовщину освобождения и 460-летие города.

Администрация Орла утвердила план мероприятий, посвященных празднованию 83-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и 460-й годовщины основания. Основные торжества пройдут с 1 по 5 августа, а центральные события запланированы на 5 августа, когда и будет праздноваться День города. Согласно постановлению мэрии, в преддверии праздника, в период с 26 июля по 4 августа, в областном центре проведут благоустройство воинских захоронений.

На 31 июля намечена репетиция торжественной церемонии подъема дубликата Красного Знамени Победы и митинга Памяти. В этот же день в сквере Семьи откроется тематическая выставка-ярмарка «Вино-Сыр, Хлеб-Мед» (18+). С 1 по 10 августа пройдет международный фольклорный фестиваль «Орловская Мозаика» (12+) в онлайн-формате. Обширную музыкальную программу готовят городской и детский парки.

А 2 августа в городском парке состоится музыкальный патриотический фестиваль «Русское утро» (12+), а в Конгресс-холле ТМК «Гринн» – игра КВН (16+). На следующий день, 3 августа в сквере Ермолаева дадут концертную программу «Город, в котором живет счастье» (12+). 4 августа на площади Ленина запланирована торжественная церемония вручения нагрудных знаков «Почетный гражданин города Орла» и занесения в «Книгу Почета города Орла» (6+). В этот же день в городском парке откроются выставка фронтовых фотографий и картин художника-фронтовика Георгия Дышленко (12+) и патриотический фестиваль «Отцы и дети поют вместе!» (12+).

Кульминация праздника наступит 5 августа. В 9:00 в сквере Танкистов начнется торжественная церемония подъема дубликата Красного Знамени Победы (6+), затем пройдет митинг Памяти (6+) и возложение цветов (6+) к памятнику Героям-танкистам, братской могиле и памятнику маршалу Ивану Баграмяну. В 10:30 на площади Ленина пройдет парад предприятий (6+), а в 12:00 в академическом театре им. Тургенева состоятся торжественное собрание и праздничный концерт.

С 12:00 до 21:00 в городском и детском парках развернутся ярмарка декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» (6+), праздничный марафон (6+), игровые и интерактивные программы для детей (0+), спортивные и танцевальные марафоны (12+). В 15:00 на площади Ленина стартует фестиваль «Русское Лето. Zа Россию!» (12+), который продлится до 22:30. Также в этот день на Ленинском мосту откроется выставка в рамках проекта «ФОТОЛАБ История» (12+).

В связи с проведением массовых мероприятий администрация города приняла дополнительные меры безопасности. Так, уже разработаны схемы эвакуации и речевые модули о порядке действий участников в случае поступления сигнала оповещения «Ракетная опасность». Управляющие компании 5 августа будут обязаны закрыть подвалы и чердаки многоквартирных домов на прилегающих к местам проведения мероприятий территориях, чтобы не допустить посторонних. Но при этом должен быть обеспечен свободный доступ участников в пригодные для укрытия подвальные помещения в случае чрезвычайной ситуации.

ИА “Орелград”