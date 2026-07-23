Орловцев позвали на юбилейный Всероссийский экономический диктант

Желающие смогут принять участие в популярной акции в дистанционном режиме.

Инвестиционный портал Орловской области призвал жителей региона принять участие в популярной акции. Сообщается, что 14 октября 2026 года во всех субъектах Российской Федерации, включая Орловскую область, состоится юбилейная, десятая общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант». В этом году она пройдет под девизом: «Сильная экономика – процветающая Россия!».

Организаторами акции выступают Вольное экономическое общество России при участии Российского исторического общества, Фонда Юрия Лужкова, администраций регионов, ведущих вузов страны, а также при поддержке ТАСС, «Российской газеты» и Издательского дома «Экономическая газета». Организаторы сами отмечают, что Всероссийский экономический диктант за прошедшие годы стал значимым инструментом повышения экономической грамотности населения.

За десять лет существования акция продемонстрировала впечатляющий рост: число участников за это время увеличилось в семь раз, достигнув в 2025 году более 428 тысяч человек из России и 13 зарубежных стран. В прошлом году диктант писали в 89 регионах страны и на 1467 площадках, а также в Беларуси, Монголии, Молдове, Армении, Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, Турции, Туркменистане, Таджикистане, Сирии, Китае и Аргентине. Организаторы гарантируют принципы добровольности и доступности.

Принять участие может любой желающий, независимо от возраста, образования, социального статуса или гражданства. Участникам будет доступно два варианта заданий: для учащихся 9-11 классов среднего общего и профессионального образования, а также для студентов высших учебных заведений, других профессиональных и социальных групп. Задания разработаны ведущими экспертами. Пройти тестирование можно будет онлайн на официальном сайте акции с 05:00 до 22:00 по московскому времени.

Победителями Экономического диктанта признаются участники, набравшие 90 баллов и выше. Они получают дипломы и приглашаются к участию в финале Всероссийского фестиваля экономической науки и других проектах ВЭО России. Помимо независимой оценки своих знаний, участие в диктанте способствует повышению общего уровня экономической грамотности, расширению экономического кругозора и помогает совершенствовать образовательные программы, считают организаторы.

Орловская область активно поддерживает эту инициативу, ежегодно приглашая местных жителей принять участие в акции и внести свой вклад в построение сильной и процветающей экономики России. Подробная информация, инструкции и материалы для организаторов региональных площадок будут опубликованы позднее на официальном сайте акции.

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ИА “Орелград”