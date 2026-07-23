На Орловщине открыли «внеплановую» охоту на кабана

В Орловской области разрешили отстрел 14 кабанов из-за угрозы АЧС.

Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области издал приказ о регулировании численности кабанов на территории региона. Согласно документу, отстрел этих животных разрешен в период с 23 июля по 21 августа 2026 года на территории закрепленных охотничьих угодий и государственных природных заказников. Всего планируется добыть 14 особей кабана, по одному в каждом из 14 охотничьих угодий.

Так, отстрел разрешен в закрепленных угодьях обществ «Ремстройпроект в Дмитровске», «Сапсан», «Володино», «Лес» (в Верховском и Покровском районах), «Техно Альянс», «Охотрыбхозяйство «МТС-Змиевка», а также в угодьях фонда «Живая природа» в Корсаковском районе и Заводского отделения Орловской региональной организации инвалидов войны в Афганистане. Кроме того, отстрел разрешен на территориях комплексного заказника «Кудияры» и трех государственных природных заказников – «Верховский», «Корсунский» и «Колпнянский».

Причиной регулирования численности, судя по документу, стала угроза возникновения и распространения африканской чумы свиней. Напомним, что это крайне опасное вирусное заболевание, поражающее диких и домашних свиней. Основанием для принятия приказа послужило письмо управления ветеринарии Орловской области.

Кабанов добывать с использованием охотничьего огнестрельного оружия способами, исключающими нанесение вреда другим объектам животного мира. Добытая продукция подлежит уничтожению в соответствии с ветеринарным законодательством. Она может быть использована и для личного потребления, но только после получения отрицательного результата на заболевание. Образцы проб от добытых кабанов в обязательном порядке должны проходить лабораторное исследование.

К слову, в Орловской области численность кабана снизилась с 1249 особей в 2019 году до 232 в 2025-м. Специалисты снижение популяции объясняют как раз проведением целенаправленных мероприятий по недопущению распространения африканской чумы свиней. И так получилось, что плотность обитания этого вида за счет охоты намеренно была уменьшена за последние годы до 0,25 особей на 1 тысячу га.

ИА “Орелград”