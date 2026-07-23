На Орловщине главврачам поручили проводить приёмы и обходы

Состоялось заседание с главными врачами медицинских организаций Орловской области.

Как рассказали в региональном департаменте здравоохранения, на нём подвели итоги работы за первое полугодие 2026-го.

В рамках совещания главврачам поручили «максимально вовлекаться в рабочие процессы». В частности, главам районных больниц необходимо регулярно проводить личные приёмы граждан и очные обходы отделений. Также нужно будет создать прямые каналы связи с пациентами.

Ещё один вопрос касался помощи онкобольным. Депздрав сообщает, что на встрече «жёстко поставлен вопрос о строгом соблюдении протоколов лечения». Подчёркивается, что врач должен отражать в соответствующей документации альтернативные схемы терапии, но не заниматься самовольной заменой препаратов.

Также на совещании указали на соблюдение правил выдачи льготных лекарств. При комбинированных схемах лечения пациенты должны сразу получать на руки все прописанные препараты, а не отдельные компоненты. Иначе при задержках с выдачей одного из лекарств пропадают остальные, так как в подобных случаях медикаменты необходимо применять именно вместе, а не по отдельности.

Кроме того, на встрече поручено оперативно перевести онкологические консилиумы в формат видео-конференц-связи (ВКС), чтобы избавить пациентов от лишних поездок и одновременно разгрузить медицинские информационные системы.

ИА «Орелград»