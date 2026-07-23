Орловских начальников обязали следовать правилам этики

Мэрия Орла утвердилп кодекс этики и антикоррупционный стандарт.

Администрация города Орла утвердила «Кодекс этики и служебного поведения руководителей муниципальных учреждений и предприятий». Постановление, подписанное мэром Юрием Парахиным, вводит единые нормы поведения, призванные повысить эффективность работы руководителей, укрепить их авторитет и доверие граждан к деятельности муниципальных структур.

В частности, кодекс обязывает руководителей добросовестно исполнять должностные обязанности, соблюдать права и свободы человека, быть беспристрастными и независимыми от влияния отдельных граждан или групп. Им запрещается использовать служебное положение для решения личных вопросов, допускать дискриминационные высказывания, грубость, угрозы или оскорбления. Внешний вид руководителя при исполнении обязанностей должен соответствовать деловому стилю. Три базовых принципа: официальность, сдержанность и опрятность.

Кодекс предписывает начальникам «исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению своих должностных обязанностей, соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на трудовую деятельность и на решения политических партий, иных общественных объединений».

Они также обязаны соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения, проявлять корректность и внимательность в общении с гражданами, должностными лицами и своими коллегами, проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов Российской Федерации и народов других государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию.

Им запрещено использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность государственных органов и органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц при решении вопросов личного характера. Руководителям предписали воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности и решений органов местного самоуправления города Орла, муниципальных учреждений и предприятий, если это не входит в его должностные обязанности. А еще они обязаны уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации.

Интересно, что в постановлении мэрии нашлось и место стандарту антикоррупционного поведения. В его рамках руководители обязаны противодействовать коррупции, не допускать конфликта интересов и уведомлять мэра о случаях его возникновения. Им запрещено получать вознаграждения от физических и юридических лиц в связи с исполнением своих обязанностей, а также допускать поведение, которое может быть воспринято как согласие на взятку.

Руководители должны ежегодно представлять сведения о доходах и имуществе, а также принимать меры по предупреждению коррупции в подведомственных учреждениях. Контроль за соблюдением кодекса возложен на профильные управления администрации: образования, культуры, муниципального имущества и другие структурные подразделения, осуществляющие функции учредителя того или иного муниципального учреждения или предприятия.

Нарушение положений кодекса может повлечь за собой ответственность в соответствии с законодательством и может стать основанием для рассмотрения на заседании специальной комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. Соблюдение кодекса будет учитываться при аттестациях, формировании кадрового резерва и наложении дисциплинарных взысканий.

ИА “Орелград”