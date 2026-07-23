Избирком Орловской области сообщает о завершении выдвижения кандидатов в Госдуму и местные органы власти

23.7.2026 | 17:46 Новости, Политика

Более 4800 кандидатов. 

Фото: vk.com/er57orel

Избирательная комиссия Орловской области проинформировала участников избирательного процесса о завершении этапа выдвижения кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, а также кандидатов и списков кандидатов в депутаты органов местного самоуправления.

По одномандатному избирательному округу № 147 – Орловская область Орловский одномандатный избирательный округ по выборам депутатов Государственной Думы девятого созыва документы для выдвижения представили восемь кандидатов,  в органы местного самоуправления – 4806 кандидатов.

В настоящее время в избирательную комиссию, регистрирующую кандидатов и списки кандидатов, представляются необходимые документы. Их ожидают не позднее 18:00 5 августа.

Выдвижение кандидатов и списков кандидатов в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2026–2031 годов завершается 27 июля.

ИА “Орелград”


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