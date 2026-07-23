В ЦИК рассказали о доходах орловских кандидатов в Госдуму

Опубликованы данные за 2025 год по членам парламентских партий.

Александр Бирюков, выдвинутый «Единой Россией», не входит в состав партии, поэтому его доходы и имущество обнародовала Избирательная комиссия Орловской области в отдельном порядке.

Иван Дынкович, представитель и член КПРФ, заработал за год 3 миллиона 217 тысяч 101 рубль и 17 копеек. В его собственности находятся дом (площадью 42,4 квадратного метра) и квартира (площадью 36,8 квадратного метра), а также три земельных участка (два по 10 тысяч квадратов, ещё один — 5252). Все объекты находятся в Орловской области. Кроме того, у Дынковича имеется вклад в 380 тысяч 693 рубля и 73 копейки.

Бирюков и Дынкович уже зарегистрированы как кандидаты в депутаты Госдумы. Ещё пятеро претендентов подали документы в избирком, но пока не получили соответствующий официальный статус.

Также стали достоянием гласности финансовые и имущественные показатели Сергея Почтарёва, кандидата от «Новых людей». За год он заработал 14 миллионов 448 тысяч 900 рублей. У Почтарёва есть две квартиры в Орловской области (площадью 107,6 и 37,1 квадратного метра). Также у кандидата имеется целых 23 банковских вклада на общую сумму 43 тысячи 72 рубля и 26 копеек.

Представитель ЛДПР Владислав Числов заработал 3 миллиона 185 тысяч 382 рубля и 25 копеек. У Числова есть дом (площадью 214,8 квадратного метра) и квартира (площадью 77,7 квадратного метра). Также он владеет семью земельными участками — тремя полностью (площадью 36000, 2500 и 1521 квадратный метр), четырьмя частично, на 25% (общая площадь этих участков — 144000, 23788, 7602 и 4610 квадратных метров). Кроме того, у Числова есть одна «Лада» и один «Фольксваген», а также пять счетов на общую сумму 233 тысячи 452 рубля 25 копеек.

Напомним, также в избирком сдали документы другие претенденты на участие в выборах в Госдуму от нашей области, по одномандатному округу №147 – Руслан Перелыгин («Справедливая Россия»), Николай Павелко («Родина») и Иван Устинов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).

Кроме того, ЦИК публикует данные о доходах и имуществе представителей и членов парламентских партий, которые идут в Госдуму по федеральным спискам. Среди них есть и губернатор Орловской области Андрей Клычков, представитель КПРФ.

ИА «Орелград»