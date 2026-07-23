В Орле открылась выставка картин стоматолога

Посмотреть на работы Дмитрия Егорова можно до 31 июля.

Выставка под названием «Код таланта» работает в зале орловского отделения Союза художников (на 2-й Посадской, 26).

Как сообщают «Вести-Орёл», по своей основной профессии Егоров — стоматолог. Творчество предназначалось для близкого круга, но теперь доступно и для широкой общественности.

В этом году орловцу исполнилось 55 лет, поэтому на выставке представлено 55 работ.

Они выполнены в различных жанрах и техниках, однако ни одна не имеет названия. Каждый посетитель может предложить свои, оставив запись в книге отзывов и предложений.

Возрастное ограничение: 18+

ИА «Орелград»