В Орле открылась выставка картин стоматолога

23.7.2026 | 14:10 Культура, Новости

Посмотреть на работы Дмитрия Егорова можно до 31 июля.

Фото: vestiorel.ru

Выставка под названием «Код таланта» работает в зале орловского отделения Союза художников (на 2-й Посадской, 26).

Как сообщают «Вести-Орёл», по своей основной профессии Егоров — стоматолог. Творчество предназначалось для близкого круга, но теперь доступно и для широкой общественности.

В этом году орловцу исполнилось 55 лет, поэтому на выставке представлено 55 работ.

Они выполнены в различных жанрах и техниках, однако ни одна не имеет названия. Каждый посетитель может предложить свои, оставив запись в книге отзывов и предложений.

Возрастное ограничение: 18+

ИА «Орелград»


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