Бирюков задекларировал 61 земельный участок и доход 6,6 млн рублей

23.7.2026 | 11:47 Важное, Новости, Политика

Беспартийный кандидат в Госдуму от Орловской области.

Фото пресс-службы Орловского областного Совета

На сайте Избирательной комиссии Орловской области опубликованы сведения о доходах и имуществе кандидата в депутаты Госдумы по одномандатному округу № 147 Александра Бирюкова. Действующий заместитель губернатора Орловской области — руководитель представительства региона при Правительстве РФ за 2025 год заработал  6 656 383,94 руб. Основные источники дохода — заработная плата, социальные пособия и проценты по банковским вкладам.

В собственности кандидата находятся 61 земельный участок общей площадью более 200 гектаров. Большая часть — в Московской области (более 50 участков), остальные — в Курской области.

Александр Бирюков владеет:  14 жилыми домами (8 — в Курской области, 6 — в Московской области);  2 квартирами в Москве площадью 350 и 184,2 кв. м;  8 машино-местами в столице. Также указаны 11 объектов нежилой недвижимости: помещения и здания в Москве, Московской и Курской областях, в том числе сооружение протяженностью 148 м.

Кандидат владеет четырьмя транспортными средствами:  снегоход YAMAHA VK540E (2004 г.);  квадроцикл YAMAHA YFM-600FWA (2001 г.);  автомобиль ЛАДА 212140 (LADA 4×4, 2017 г.);  автомобиль ГАЗ-69А (1959 г.).

На 11 банковских счетах у Бирюкова размещено около 1 млн рублей. Кроме того, он владеет облигациями АО «Коммерческая недвижимость финансово-промышленной корпорации “Гарант-Инвест”» на сумму 113,66 млн рублей (113 660 штук).

Напомним, Александр Бирюков родился в Железногорске Курской области, окончил Государственный университет управления в 1999 году.  Как врио руководителя представительства Орловской области при Правительстве РФ был представлен 26 декабря 2022 года. Александр Бирюков – сын заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. В 2026 году баллотируется в Госдуму по Орловскому округу от партии «Единая Россия», являясь сторонником партии.

ИА “Орелград”


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