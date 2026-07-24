Движение трамваев по улице Пушкина в Орле возобновится с 27 июля

24.7.2026 | 17:39 Новости, Транспорт

Администрация Орла сообщила о завершении восстановительных работ. 

Фото: администрация Орла

Накануне сотрудники МУП «ТТП» завершили подключение контактной сети к электроснабжению, смонтировали необходимое электрооборудование и выполнили все подготовительные работы. Сегодня по обновлённому участку в тестовом режиме был запущен специальный вагон, который успешно прошёл весь маршрут.

С 27 июля на линию выйдут 10 вагонов: по маршруту № 1 — четыре, по маршруту № 3 — четыре и по маршруту № 4 — два.

Напомним, контактная сеть на улице Пушкина была серьёзно повреждена грузовиком 16 мая. Специалистам предприятия пришлось монтировать её практически с нуля, чтобы обеспечить безопасное возобновление движения.

ИА “Орелград”


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