В Орловской области полиция задержала группу наркоторговцев с крупной партией синтетики

Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Орловской области совместно с коллегами из Главного управления МВД России пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконным распространением наркотических средств на территории региона. Четыре жителя Мценского района были задержаны в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

При личном досмотре у мужчин полицейские изъяли расфасованные свёртки с веществом. Экспертиза показала, что задержанные хранили при себе в общей сложности 109,65 грамма метадона.

В ходе обследования дома и хозяйственных построек, которыми пользовались подозреваемые во Мценском районе, полицейские обнаружили ещё одну крупную партию. Изъятые вещества, подготовленные к сбыту, оказались производным наркотического средства N-метилэфедрон общей массой 1 179,65 грамма (особо крупный размер) и метадоном массой 84,19 грамма (крупный размер). Также на приусадебном участке были обнаружены наркотикосодержащие растения рода конопля.

По версии следствия, злоумышленники действовали в группе по предварительному сговору с неустановленными лицами, приобретали и хранили наркотики с целью последующего бесконтактного сбыта через интернет-магазины и мессенджеры. Помимо готовых веществ, полицейские изъяли предметы, оборудование и жидкости, которые, предположительно, использовались для производства наркотиков. По ним назначены судебные экспертизы.

В отношении задержанных возбуждены дела по 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

ИА “Орелград”