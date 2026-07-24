Корпорация развития отреагировала на предписание КСП

Контрольно-счетная палата сообщила об устранении выявленных нарушений.

Как уже рассказывал «Орелград», Контрольно-счетная палата Орловской области провела проверку финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества «Корпорация развития Орловской области» за 2022-2024 годы. В основном акцент был сделан на оценке целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на проектирование и строительство электроподстанции для особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Орел». Проверка выявила ряд нарушений.

Ранее КСП сообщила, что корпорация не использовала в хозяйственной деятельности имущество, полученное в 2021 году в качестве вклада в уставный капитал. При строительстве энергообъекта подрядчик выполнял работы по устройству панелей железобетонной ограды с нарушением строительных норм. Сроки строительства, заложенные в контракт (6 месяцев), не соответствовали нормативным (9 месяцев). Фактически объект строили 1,5 года.

При этом часть работ велась при отсутствии проектно-сметной документации с положительным заключением госэкспертизы и разрешения на строительство, которое было выдано лишь за три месяца до окончания стройки. Также один из подрядчиков не предоставил новое обеспечение исполнения контракта после истечения срока независимой гарантии. По итогам проверки Контрольно-счетная палата внесла представление об устранении нарушений. Корпорация развития уже приняла меры.

Как следует из нового сообщения КСП, проведена оценка неиспользуемого имущественного комплекса, подготовлены материалы для его продажи через торги. Подрядчик за свой счет устранил нарушения при установке ограждения, обеспечив надежную устойчивость панелей. В рамках претензионной работы с подрядчиков в полном объеме взысканы неустойки за просрочку и непредоставление обеспечения.

В связи с завершением строительства энергообъекта мощностью до 36 МВт и получением разрешения на ввод в эксплуатацию корпорация заключила соглашения с двумя резидентами ОЭЗ об условиях использования объектов электроэнергетической инфраструктуры. Таким образом, теперь цель предоставления бюджетных инвестиций в целом достигнута, а резиденты ОЭЗ обеспечены энергоснабжением.

ИА “Орелград”