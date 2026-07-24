В Орле экскаватор перерубил электрокабель

Суд обязал предпринимателя возместить «Орелоблэнерго» ущерб за повреждение коммуникации.

Арбитражный суд Орловской области частично удовлетворил иск АО «Орелоблэнерго» к индивидуальному предпринимателю о взыскании ущерба за повреждение кабельной линии. Поводом для обращения в суд послужил инцидент, произошедший в августе 2025 года на Новосильском шоссе в городе Орле. Из материалов дела следует, что в ходе производства земляных работ экскаватором, принадлежащим ИП, была повреждена кабельная линия, принадлежащая «Орелоблэнерго».

Факт повреждения был зафиксирован специальным актом, подписанным обеими сторонами. Как установили специалисты, кабель получил механическое повреждение именно ковшом экскаватора. При этом письменное разрешение на производство земляных работ ответчику не выдавалось. К тому же он нарушил правила, производя раскопку без обязательной шурфовки, удаления грунта вручную лопатами, чтобы не повредить кабель.

Энергокомпания оценила свои затраты на восстановление кабельной линии в 155,7 тысячи рублей, включая стоимость материалов, оплату труда работников, накладные расходы и сметную прибыль. Предприниматель же, в свою очередь, признал иск лишь на сумму 6404 рубля, такова была стоимость материалов и транспортных расходов, посчитав необоснованным включение в смету заработной платы сотрудников, накладных расходов и сметной прибыли. Суду пришлось производить собственные расчеты.

Арбитраж согласился с доводами истца о том, что оплата труда работников, привлеченных для устранения аварии (а их было пять человек, включая мастера и электромонтеров, работавших сверхурочно), является прямыми убытками. Однако накладные расходы и сметная прибыль были исключены из суммы возмещения, поскольку работы выполнялись силами самой компании, а не сторонней организацией, и не носили коммерческого характера.

В итоге исковые требования энергокомпании были удовлетворены частично. Суд постановил взыскать с предпринимателя 77 916 рублей прямых затрат, а в удовлетворении остальной части иска было отказано. Решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано в вышестоящей судебной инстанции.

ИА “Орелград”