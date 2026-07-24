Молодой житель Липецка подозревается в мошенничестве на Орловщине

По текущей версии, при этом он сам оказался обманут злоумышленниками.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, подозреваемому 18 лет. Ему вменяются два эпизода по соответствующей статье УК (159, части 2 и 4).

Предварительно установлено, что в нашем регионе молодой человек выступал как курьер мошенников. В результате преступных действий орловцы потеряли 2,7 миллиона рублей.

Однако из материалов дела следует, что изначально житель Липецка сам оказался обманут. Неизвестный позвонил молодому человеку и сообщил недостоверную информацию — о том, что его якобы должны привлечь к уголовной ответственности.

Для урегулирования вопроса нужно было приехать на определённый адрес, забрать «документы» и отвезти их в другое место. Предполагается, что таким образом парня и вовлекли в схему. В итоге он действительно оказался под уголовным преследованием.

ИА «Орелград»