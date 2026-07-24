За сутки на Орловщине госпитализировали двоих участников мотоДТП

24.7.2026 | 11:10 Новости, Происшествия

Ещё одному пострадавшему не понадобилась госпитализация.

Фото: ГАИ Орловской области

Первая авария произошла в Орле на улице Городской у дома №107. 37-летний водитель на мотоцикле «Мотоленд» не уступил дорогу автомобилю «Ниссан Дизель». Произошло столкновение.

«Скорая помощь» доставила мотоциклиста и его 28-летнего пассажира в Больницу имени Семашко. В итоге последнего госпитализировали.

Также в 23 часа 40 минут ещё одно ДТП случилось в Хотынецком районе в селе Льгов у дома по улице Тургенева, 9. 61-летний мужчина, передвигаясь на скутере «Слэш», не справился с управлением и допустил опрокидывание. Орловца госпитализировали в областную клиническую больницу.

Информацию сообщили в ГАИ Орловской области.

Фото: ГАИ Орловской области

ИА «Орелград»


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