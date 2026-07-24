Орловцы могут подать заявление на апостиль одновременно со справкой о судимости

Такая функция стала доступна жителям региона на «Госуслугах».

В федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (ЕПГУ) появилась новая возможность. С 9 июля 2026 года граждане могут подать заявление на проставление апостиля на официальных документах, подлежащих вывозу за пределы России, одновременно с заявлением о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости. Об этом сообщили в Информационном центре УМВД России по Орловской области.

Новый сервис упрощает процедуру для тех, кто планирует выезд за границу и нуждается в заверении документов. Ранее для получения двух услуг требовалось подавать отдельные заявления. Теперь это можно сделать в рамках одного электронного обращения, уточнили в пресс-службе УМВД. К слову, ведомство также подвело промежуточные итоги работы по предоставлению госуслуг в первом полугодии 2026 года.

Из оперативной справки УУМВД следует, что за шесть месяцев Управлением по вопросам миграции было обработано 103 347 обращений в сфере миграции. Из них 28 630 было подано через ЕПГУ, 35 094 – через МФЦ. Подразделениями Госавтоинспекции за то же время было произведено 27 609 регистрационных действий, в том числе 8863 -через ЕПГУ, и оказано 15 932 услуги по сдаче экзаменов и выдаче водительских удостоверений (5117 – через ЕПГУ, 383 – через МФЦ).

В Информационный центр УМВД поступило 20 692 заявления о выдаче справок о наличии или отсутствии судимости. Из них 16 656 подано через ЕПГУ, 4216 – через МФЦ. Всего заявителям выдано 16 515 справок. Управлением по контролю за оборотом наркотиков выдано 99 заключений на 186 лиц об отсутствии у работников непогашенной судимости. На «телефон доверия» УМВД (41-38-56) принято 345 сообщений жителей города и области. На официальный сайт ведомства поступило 2152 обращения. По всем из них проведены проверки, заявителям направлены ответы о принятых мерах.

Обнародованные данные говорят о том, что электронные сервисы становятся все более востребованными. Доля обращений через ЕПГУ в сфере миграции превысила 27 процентов, а по справкам о судимости и вовсе достигла 80 процентов. Что касается нового сервиса по апостилю, то он призван сделать получение госуслуг еще более удобным.

ИА “Орелград”