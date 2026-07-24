Резервистам из Орловского округа выплатят по 100 тысяч рублей

Единовременные выплаты положены при заключении контракта.

Орловский окружной Совет народных депутатов вслед за другими муниципалитетами региона принял решение о введении единовременной денежной выплаты гражданам, заключившим контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве Вооруженных Сил РФ. Соответствующий документ был рассмотрен на заседании окружного Совета. Согласно ему, выплата предусмотрена в размере 100 тысяч рублей, финансирование будет обеспечено за счет средств бюджета Орловского муниципального округа.

Новая для округа мера поддержки распространяется на граждан, заключивших контракт с Министерством обороны РФ в период с 1 января по 31 декабря 2026 года. Финансирование выплат будет осуществляться из резервного фонда администрации Орловского муниципального округа в порядке, который позднее будет установлен муниципальным правовым актом. Но решение депутатского корпуса вступает в силу сразу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.

Тем временем набор в мобилизационный людской резерв на базе добровольческого отряда «БАРС-Орел», о создании которого в мае этого года объявил губернатор Андрей Клычков, продолжается. Как неоднократно подчеркивал глава региона, вражеские беспилотники стали ежедневной угрозой для орловских городов и сел, поэтому работа по защите орловского неба усиливается. Сейчас в отряде «БАРС-Орел» служат более 200 орловцев. В числе бойцов подразделения есть даже главы районов, руководители и сотрудники региональных департаментов, работники предприятий области, выпускники программы «Герои земли Орловской».

На днях очередная группа добровольцев приняла присягу, с 1 августа она приступит к службе. Всего же обучение на полигоне успешно прошли уже три группы, которые приступили к выполнению боевых задач по защите объектов инфраструктуры региона от атак беспилотников. Каждый боец отряда перед заступлением на службу проходит обязательный двухнедельный курс подготовки по тактической, специальной, разведывательной, военно-медицинской и другим дисциплинам. Как отметили в пресс-службе губернатора, набор в отряд продолжается, и каждый житель региона может внести свой вклад в защиту Орловщины.

ИА “Орелград”