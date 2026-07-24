Орловский краеведческий музей создаст передвижную выставку

Экспозицию будут демонстрировать в различных районах области.
Как рассказали в учреждении, выставка будет интерактивной. Однако на ней продемонстрируют и реальные копии предметов повседневной жизни рубежа 19 и 20 веков, исторические костюмы и другие интересные экспонаты.
Прежде всего, адресатами проекта «Обыкновенная история» станут учащиеся школ. В музее выставку назвали «современным форматом изучения краеведения».
Воплощение инициативы в жизнь стало возможным, так как орловское учреждение победило в конкурсе «Красота внутри. Краеведческие музеи России» и получило грант от благотворительного фонда «ВТБ-Страна».
Возрастное ограничение: 12+
ИА «Орелград»