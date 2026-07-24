В Орловской области актуализировали схему охотничьих угодий

А также уточнили мероприятия по их рациональному использованию.

Врио губернатора Орловской области Александр Бирюков подписал указ о внесении изменений в схему размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории региона. Фактически губернаторский указ актуализирует данные о принадлежности и состоянии охотничьих угодий, а также уточняет мероприятия по их рациональному использованию. В настоящее время на территории Орловской области насчитывается 35 охотпользователей, за которыми закреплено 1,461 миллиона га, что составляет 75,9 процента от общей площади охотничьих угодий региона.

Площадь общедоступных охотничьих угодий составляет 463,7 тысячи га, или 24,1 процента. Доля общедоступных угодий превышает установленный минимум в 20 процентов, что позволяет планировать предоставление новых участков в пользование. Так, судя по документу, в ближайшее время планируется создание охотничьих угодий в Новодеревеньковском (17,37 тысячи га), Покровском (26,71 тысячи га), Урицком (11 тысячи га) и Кромском (16,25 тысячи га) районах.

Общая площадь охотничьих угодий Орловской области составляет 1,924 миллиона га, они занимают 78 процентов от всей территории региона. Самая большая доля охотугодий находится в Шаблыкинском (93,5 процента), Корсаковском (96,2 процента) и Должанском (89 процентов) районах. Наименьшая – в Хотынецком (29,2 процента), Знаменском (36,1 процента) и Глазуновском (58,4 процента) районах.

Связно это с тем, что в указанных районах находятся крупные особо охраняемые природные территории. Кстати, такие территории занимают 265,49 тысячи га, или 10,8 процента от всей площади региона Крупнейшая из них – национальный парк «Орловское Полесье» площадью 77,7 тысячи га, расположенный на территории Знаменского и Хотынецкого районов. В регионе также действуют 24 заказника, 11 памятников природы и шесть особо охраняемых природных территорий местного значения.

Губернаторский указ также уточняет требования к предотвращению гибели охотничьих ресурсов при производственных процессах. В частности, запрещается выжигание растительности, установка сплошных заграждений на путях миграции животных и расчистка просек в период размножения. В соответствие с новым законодательством приведены и местные правила проведения акклиматизации и переселения охотничьих ресурсов. Все изменения внесены в соответствии с актуальными нормативными актами Минприроды России, отмечено в указе.

ИА “Орелград”