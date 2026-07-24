В День города музеи Орла станут бесплатными

24.7.2026 | 11:20 Культура, Новости

Это касается областных государственных учреждений.

ИА “Орелград”

5 августа жители и гости города смогут бесплатно пройти в музеи и осмотреть экспозиции — в самостоятельном порядке. Однако экскурсионное обслуживание останется платной услугой.

В акции участвует Областной краеведческий музей и его филиалы (Военно-исторический музей и Музей Русанова), Орловский музей изобразительных искусств и его филиалы (галерея и мастерская Курнакова), а также Объединённый музей Тургенева и его филиалы (музей писателей-орловцев, Дом Грановского, Дом Андреева и музей Бунина).

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»


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