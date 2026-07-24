В Орле спасли женщину с прорывом кисты поджелудочной железы

24.7.2026 | 11:35 Медицина, Новости

Врачи Орловской областной больницы смогли сделать это малотравматичным способом.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Известно, что пациентка — 56-летняя жительница одного из районов нашей области. Она долго терпела боль, но в итоге поступила в ООКБ по «Скорой».

УЗИ брюшной полости выявило огромную кисту поджелудочной железы. Оказалось, что киста прорвалась — началось серьёзное внутреннее кровотечение.

Врачи решили не проводить полостную операцию, чтобы избежать последующего тяжёлого и длительного процесса восстановления, и пошли другим путём. В операционной, применив только местную анестезию, женщине провели дренирование брюшной полости (под контролем аппарата УЗИ). Из организма пациентки «эвакуировали» около литра крови.

Затем специалисты отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения, применяя современную технику, установили точное место кровотечения.

«Пробоину» закупорили с помощью микроспиралей — тончайших пружин из платины. Их точечно ввели в повреждённую ветвь артерии, используя шприц и катетер.

Таким образом удалось обойтись без масштабной операции. Вся процедура заняла около часа. Как уточнили в Орловской областной клинической больнице, в данный момент пациентка находится на консервативной терапии.

ИА «Орелград»


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