Орловская промышленность совершила неожиданный рывок

Промышленность региона в июне увеличила показатели своей работы почти на 13 процентов.

Орелстат опубликовал данные о динамике промышленного производства в Орловской области. Сообщается, что индекс промышленного производства в июне 2026 года составил 112,8 процента по сравнению с июнем 2025 года, что позволило завершить первое полугодие с положительной динамикой – 101,7 процента. Стоит сказать, что до этого орловская промышленность стабильно минусовала по сравнению с прошлым годом, и индекс промышленного производства ежемесячно держался в отрицательной зоне.

Однако теперь ситуация нее просто выправилась, но и заметно улучшилась. Главным драйвером роста, судя по данным Орелстата, стал обрабатывающий сектор, нарастивший показатели своей деятельности на 14,7 процента. Добывающий сектор вырос в 1,8 раза. При этом энергетический сектор сохранил отрицательную динамику (96,7 процента), а сектор водоснабжения и водоотведения упал до 76,7 процента.

В обрабатывающем секторе стабильный рост демонстрируют металлургическое производство (рост в 3,1 раза), производство мебели (в 2,6 раза), химических веществ и продуктов (171,7 процента), бумаги и бумажных изделий (123,3 процента). В то же время сохраняется значительное снижение выпуска в производстве электрического оборудования – 62,9 процента, напитков – 70 процентов, текстильных изделий – 79,2 процента и пищевых продуктов – 85,8 процента.

Заметный спад зафиксирован и в производстве кожи и изделий из нее – 67,2 процента к июню прошлого года. Таким образом, по итогам первого полугодия 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс промышленного производства в Орловской области составил 101,7 процента. Лидерами роста индекса в отчетном периоде стали металлургическое производство (191,6 процента), изготовление мебели (135,6 процента) и добыча полезных ископаемых (108,5 процента).

ИА “Орелград”