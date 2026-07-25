Коммуналкой Ливенского района будет управлять новая структура

В муниципальном образовании создано казённое предприятие.

Администрация Ливенского района распорядилась о создании муниципального казенного предприятия «Управляющая компания Ливенского района Орловской области». Соответствующее постановление подписал глава района Анатолий Шолохов. Новая структура будет заниматься теплоснабжением, водоснабжением и водоотведением на территории муниципального образования. Поскольку предприятие создано в форме казенного, оно не наделено правом собственности на закрепляемое за ним имущество, а владеет им на праве оперативного управления.

Учредителем и собственником имущества выступило муниципальное образование «Ливенский район». Функции учредителя возложены на администрацию района в лице управления муниципального имущества и земельных отношений. Базируется предприятие в селе Коротыш. Основной целью создания предприятия местные власти назвали оперативное и качественное решение социальных задач в сфере обеспечения населения услугами по передаче тепловой энергии, водоснабжению и водоотведению.

В оперативное управление предприятию передается муниципальное имущество, включающее в себя тепловые сети и блочные котельные в селе Коротыш и поселке Сахзаводской. В частности, в перечень вошли тепловые сети протяженностью2640 метрови центральный тепловой пункт в Коротыше, блочная котельная мощностью 4 МВт и тепловые сети протяженностью2564 метрав Сахзаводском. Общая балансовая стоимость передаваемого имущества превышает 65 миллионов рублей.

Предприятие является коммерческой организацией, но действует в соответствии со сметой доходов и расходов, утверждаемой собственником. Оно не вправе без согласия учредителя продавать, сдавать в аренду или иным способом распоряжаться недвижимым имуществом, совершать сделки с займами, поручительствами или банковскими гарантиями. Кстати, собственник несет субсидиарную ответственность по обязательствам предприятия при недостаточности его имущества. Контроль за деятельностью предприятия возложен на учредителя, который также должен будет утвердить его устав и назначить директора.

ИА “Орелград”