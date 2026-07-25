Орловца осудили за татуировку с нацистской символикой

Мужчину наказали за её публичное демонстрирование.

Советский районный суд города Орла вынес обвинительный приговор местному жителю за публичное демонстрирование запрещенной нацистской символики. Подсудимый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.4 Уголовного кодекса РФ. Как сообщила пресс-служба суда, осужденный, будучи ранее подвергнутым административному наказанию по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ за аналогичное правонарушение, вновь допустил публичное демонстрирование запрещенной символики.

В ходе следствия и судебного процесса было установлено, что подсудимый, находясь в помещении банно-прачечного комплекса и боксах временного содержания следственного изолятора, умышленно неоднократно демонстрировал нанесенную на предплечье левой руки татуировку с изображением символики, сходной до степени смешения с нацистской. В судебном заседании подсудимый свою вину не признал. С его слов, татуировку он сделал еще более 20 лет назад, никому ее не демонстрировал, пропагандой не занимался и даже пытался удалить рисунок, обращаясь в прокуратуру и к сотрудникам исправительного учреждения.

Однако эти доводы подсудимого не нашли объективного подтверждения в ходе судебного разбирательства. А при назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности преступления и данные о личности подсудимого. Последний в результате получил 1 год 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован и стороной обвинения, и стороной защиты, и самим осужденным.

ИА “Орелград”