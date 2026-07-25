В Орле мать и дочь получат компенсацию за травму

Утверждено мировое соглашение по иску орловчанки, поскользнувшейся на льду.

Любопытное гражданское дело рассмотрел Советский районный суд города Орла. Он утвердил мировое соглашение по иску местной жительницы и ее дочери, поданному сразу к нескольким ответчикам, о компенсации морального вреда и взыскании материального ущерба. Пресс-служба Советского районного суда сообщила, что в основу иска легли обстоятельства неприятного инцидента, который произошел еще в январе 2021 года у хлебного киоска на улице Сурена Шаумяна.

Из иска следовало, что истица поскользнулась на льду, покрывавшем участок дороги, упала и получила травму ноги. Травма оказалась не только болезненной, но и достаточно серьезной. Поэтому пострадавшая находилась на стационарном лечении в областной клинической больнице со дня получения травмы и по 4 марта 2021 года.

В связи с длительным периодом лечения и восстановления уход за ней осуществляла дочь, уточнили в пресс-службе суда. В роли ответчиков в процессе выступали МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла», администрация города Орла, индивидуальный предприниматель и муниципальное казенное учреждение «Объединенный муниципальный заказчик города Орла».

Мать и дочь требовали взыскать с ответчиков компенсацию морального вреда, причем в пользу матери они просили взыскать 500 тысяч рублей, а в пользу ее дочери – 100 тысяч рублей. Также они требовали возместить им причиненный материальный ущерб: 310 тысяч рублей и 40 тысяч рублей соответственно. В ходе судебного разбирательства стороны заключили мировое соглашение, по условиям которого истцы отказались от взыскания материального ущерба. А в счет компенсации морального вреда мать должна получить 300 тысяч рублей, ее дочь – 50 тысяч рублей. Определение суда уже вступило в законную силу.

ИА “Орелград”